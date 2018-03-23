قرقاش يهاجم عبد الملك الحوثي بعد حديثه عن تعاون إماراتي إسرائيلي

قال أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون الخارجية في الإمارات، إن مشروع "ميلشيا الحوثي يتجاوز حدود اليمن".

وأضاف قرقاش على حسابه بموقع "تويتر" أن مقابلة عبد الملك الحوثي مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية "تؤكد الأبعاد الإقليمية لمشروع هذه المليشيا".

وتابع "التحدي يتجاوز حدود اليمن ويدعم المحور الإيراني في المنطقة، قرار الحزم إجراء ردعي بامتياز".

وقال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن إسرائيل تؤدي دورا أساسيا في حرب اليمن الحالية من خلال التخطيط مع الضباط الإماراتيين.

وأضاف الحوثي في مقابلة مع صحيفة الأخبار اللبنانية: "يهمّني أن أوضح التركيز الإسرائيلي على باب المندب والبحر الأحمر، وهذا معروف لدى الكثير من الباحثين والمراقبين للشأن الإسرائيلي، ونحن رصدنا أنشطة ومشاركة للإسرائيليين، منها في القصف الجوي في الساحل، ولهم أيضا دور أساسي مع الضباط الإماراتيين في التخطيط وغيره من الأنشطة التي يشاركون فيها ضمن دورهم ومساهماتهم في هذا العدوان".