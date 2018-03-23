اتفاق جوبر عربين زملكا... الدولة اشترطت بقاء الأهالي تجنبا للتهجير

يبدأ غدا السبت تطبيق اتفاق خروج مسلحي "النصرة" و"فيلق الرحمن" من عربين وزملكا وجوبر في القطاع الأوسط للغوطة الشرقية.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI معركة الغوطة في لحظاتها الأخيرة... الفصائل ستخرج من عربين وزملكا وجوبر وعين ترما

وأكد موفد "الإخبارية" السورية أن نقطة تجميع المسلحين غدا ستكون عربين، ومن ثم الانطلاق باتجاه الممر الفاصل ما بين عربين وحرستا عبر مبنى المحافظة والخروج إلى الأستراد الدولي وبعد ذلك إلى إدلب.

وأوضحت "الأخبارية" أن الدولة السورية اشترطت على المسلحين بقاء المدنيين في جوبر وعربين وزملكا وعين ترما تجنبا لتهجيرهم، وستدخل الدولة السورية لتقديم الدعم إلى الأهالي وتشغيل البنى التحتية خلال أيام، وأن هناك خطة موضوعة في كافة بلدات الغوطة الشرقية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وأكدت "سانا" إنجاز الاتفاق القاضي بإخراج المجموعات المسلحة من حرستا بعد مغادرة الدفعة الثانية من الحافلات التي تنقل المسلحين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب وبينت أن المسلحين قاموا بتسليم أسلحتهم الثقيلة قبيل مغادرتهم المدينة.

ولفتت إلى أن الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم تم إخراجها عبر 59 حافلة وبداخلها 3034 شخصا بينهم 1212 رجلا منهم 1072 مسلحا معيدا إلى الأذهان أن الدفعة الأولى من المسلحين التي تم إخراجها أمس بواسطة 30 حافلة نقلت 1580 شخصا من بينهم 619 رجلا منهم 413 مسلحا.

وكانت بدأت صباح اليوم إجراءات إخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري بينما قام المسلحون بإحراق مقراتهم في المدينة لإخفاء ارتباطاتهم الخارجية حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أنحاء متفرقة في المدينة.