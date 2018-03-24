مركز المصالحة الروسي: 105 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم السبت 24 مارس/ آذار، أن عدد من غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية وصل إلى 105 آلاف شخص.

© Sputnik. Natalia Seliverstova الدفاع الروسية: طائراتنا لا تهاجم الغوطة الشرقية ولا تستخدم ذخائر حارقة

موسكو- سبوتنيك وقال ممثل مركز المصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية ، "منذ بداية الأزمة الإنسانية في الغوطة الشرقية، جرى إخراج 105 آلاف شخص، وذلك بمساعدة المركز الروسي للمصالحة الأطراف المتحاربة".

وأضاف اللواء فلاديمير زولوتوخين "خرج أكثر من 700 مدني من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين منذ صباح اليوم".

وأشار إلى أن مركز المصالحة يقدم وجبات طعام ساخنة، كما يوزع مستلزمات غذائية على اللاجئين عند نقطة التفتيش.