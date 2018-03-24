مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار استهدف مدير أمن الإسكندرية

وقع انفجار ضخم، اليوم السبت 24 مارس/ آذار، بوسط مدينة الإسكندرية شمالي مصر، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 من رجال الأمن.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه "سمع دوي انفجار بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بالإسكندرية"، موضحة أن "قوات الحماية المدنية بالإسكندرية هرعت لموقع دوي الانفجار".

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لوكالة "سبوتنيك"، إن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن "انفجار مدينة الإسكندرية استهدف مدير أمن المحافظة وأوقع قتيلا و4 مصابين من أفراد الشرطة".

وأوضح البيان أن "عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلا سيارته".

وتابع "أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين"، مشيرا إلى أن القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية انتقلت إلى محل الواقعة وجارى استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.