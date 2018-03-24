مقتل 6 يمنيين وإصابة اثنين بغارات لطيران التحالف على مزرعة بالحديدة غربي اليمن

قتل ستة يمنيين وأصيب آخران بسلسلة غارات شنها طيران التحالف ضد جماعة أنصار الله [الحوثيين]، ظهر اليوم السبت، على محافظة الحديدة غرب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "طيران التحالف قصف اليوم، بـ 4 غارات مزرعة في مدينة الحسينية في مديرية بيت الفقيه، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة اثنين آخرين".

وتشن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده المملكة العربي السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 غارات جوية على أنحاء اليمن.

وكان تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أكد أن إجمالي الضحايا منذ بدء الحرب في اليمن في آذار/ مارس 2015 وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2017 بلغ 13 ألف و520 مدنيا.

وأوضح التقرير الأممي أن غارات التحالف كانت السبب الأول لمقتل وإصابة هؤلاء، مؤكدا أن 5144 مدنيا يمنيا قتلوا، ربعهم من الأطفال، منهم نحو 3177 قتلوا بسبب قوات التحالف، منذ بدء الحرب في أذار/ مارس 2015، وحتى 30 آب/ أغسطس الماضي، فيما وصل إجمالي الجرحى 8749 شخصا، تسبب التحالف في إصابة أكثر من 3 آلاف منهم.