مقتل 6 يمنيين وإصابة اثنين بغارات لطيران التحالف على مزرعة بالحديدة غربي اليمن

وتشن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده المملكة العربي السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 غارات جوية على أنحاء اليمن.
وكان تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أكد أن إجمالي الضحايا منذ بدء الحرب في اليمن في آذار/ مارس 2015 وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2017 بلغ 13 ألف و520 مدنيا.
وأوضح التقرير الأممي أن غارات التحالف كانت السبب الأول لمقتل وإصابة هؤلاء، مؤكدا أن 5144 مدنيا يمنيا قتلوا، ربعهم من الأطفال، منهم نحو 3177 قتلوا بسبب قوات التحالف، منذ بدء الحرب في أذار/ مارس 2015، وحتى 30 آب/ أغسطس الماضي، فيما وصل إجمالي الجرحى 8749 شخصا، تسبب التحالف في إصابة أكثر من 3 آلاف منهم.
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