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14:20 24 مارس/ آذار 2018
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    قوات من الجيش المصري قبيل انطلاق العملية الشاملة في سيناء

    استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية بكافة محافظات مصر

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، بدء الانتشار والاستعداد لمشاركة وزارة الداخلية في أعمال تأمين الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إجراؤها بعد يومين.

    وذكر بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي أن "القيادة العامة للقوات المسلحة اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين لانتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم على مدار أيام 26 و27 و28 آذار/مارس الجاري".

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    وأوضح البيان أن "القوات المسلحة تشارك في تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكافة أجهزة الدولة المعنية".

    وأضاف البيان أن "القيادة العامة حرصت على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، والتدريب على كيفية معاونة المواطنين والتصرف في مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن في محيط اللجان وذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة التي اكتسبتها القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية".

    وتابع البيان "يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الترتيبات لمراقبة وتأمين العملية الانتخابية بكافة المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها".

    وأشار البيان إلى "تعزيز إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي لأي عدائية محتملة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية".

    في السياق، ذكر بيان آخر للقوات المسلحة أن "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى صدقي صبحي، صدق على تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل كمجهود جوى لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية، وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيتات المحددة لها".

    ويبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية داخل البلاد يوم 26 آذار/ مارس الجاري.

    ويتنافس للفوز بالانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات، ورئيس حزب "الغد" المصري موسى مصطفى موسى.

    ويفوز بالانتخابات من يحصل على أكثر من 50 بالمئة من مجموع الأصوات الصحيحة.

    وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية على مدار ثلاثة أيام، ويبلغ عدد من لهم الحق في التصويت في مصر حوالي 60 مليون ناخب، وقد صوت المصريون في الخارج بالفعل يوم الجمعة 16 آذار/مارس الجاري.

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    الكلمات الدلالية:
    السيسي, الانتخابات الرئاسية, الجيش المصري, القوات المسلحة, الانتخابات
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