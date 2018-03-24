اليمن: مقتل وإصابة 4 يمنيين بغارة لطيران التحالف بمحافظة صعدة الحدودية

سقط 4 يمنيين بين قتيل وجريح بغارة شنها طيران التحالف ضد "أنصار الله" (الحوثيين)، بعد ظهر اليوم السبت، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AP Photo/ Alex Brandon واشنطن تعلن اتفاقا أمريكيا- سعوديا بشأن الحرب في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر محلي في المحافظة لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف استهدف، اليوم، بغارة سيارة في منطقة بركان بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة الحدودية، أسفرت عن مقتل اثنين من ركابها وإصابة 2 آخرين.

من جهة أخرى قتل أيضا ستة يمنيين وأصيب آخران بسلسلة غارات شنها طيران التحالف ضد "أنصار الله"، ظهر اليوم السبت، على محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "طيران التحالف قصف اليوم، بـ 4 غارات مزرعة في مدينة الحسينية في مديرية بيت الفقيه، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة اثنين آخرين".

وتشن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 غارات جوية على أنحاء اليمن.

وكان تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أكد أن إجمالي الضحايا منذ بدء الحرب في اليمن في آذار/ مارس 2015 وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2017 بلغ 13 ألف و520 مدنيا.