اليمن: مقتل وإصابة 4 يمنيين بغارة لطيران التحالف بمحافظة صعدة الحدودية

من جهة أخرى قتل أيضا ستة يمنيين وأصيب آخران بسلسلة غارات شنها طيران التحالف ضد "أنصار الله"، ظهر اليوم السبت، على محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقال مصدر في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "طيران التحالف قصف اليوم، بـ 4 غارات مزرعة في مدينة الحسينية في مديرية بيت الفقيه، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة اثنين آخرين".
وتشن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 غارات جوية على أنحاء اليمن.
وكان تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أكد أن إجمالي الضحايا منذ بدء الحرب في اليمن في آذار/ مارس 2015 وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2017 بلغ 13 ألف و520 مدنيا.
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