الحوثي: حركة "شيطانية" تستغل الحرب مع السعودية لتتوغل في اليمن

© AP Photo/ Hani Mohammed الحوثي يفجر مفاجأة: تخطيط إسرائيلي إماراتي في حرب اليمن

وحذر الحوثي، من "نشاط الحركة البهائية الشيطاني الجديد الذي يتغلغل في اليمن ويسعى للطعن في الإسلام". وقال: "اليوم استجد في ساحتنا اليمنية نشاط جديد يأتي ضمن الحرب، هو نشاط البهائية.. هذا القادم وهذا الوافد الشيطاني إلى بلدنا يطعن في الإسلام بكل صراحة ووضوح"، وذلك وفقاً لموقع قناة "المسيرة"

وتابع الحوثي، خلال كلمة له أمس في ذكرى أول جمعة في شهر رجب: "أين منشأ هذا النشاط؟ انطلاقته ومنبعه يتجه من مدينة عكا في فلسطين المحتلة. إسرائيل تحتضن هذا التحرك، ترعى هذا التحرك، تؤمن لهذا التحرك الحرية الكاملة لينطلق من هناك".

ودعا زعيم جماعة "أنصار الله" كافة أبناء الشعب اليمني إلى الحضور الواسع والكبير للمشاركة في فعالية مرور ثلاثة أعوام على تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن يوم الاثنين القادم في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وقال: "إن المشاركة الواسعة في فعالية مرور ثلاثة أعوام على العدوان يعبر على أن الاستهداف المستمر منذ 3 سنوات لم يكسر إرادة شعبنا"، مشيراً إلى أن "جمعة رجب هي مناسبة رئيسية لترسيخ الهوية وتعزيز الوعي تجاه أهمية الوعي والحفاظ عليها جيلاً بعد جيل وأن كل أمة على وجه الأرض لها هوية واحدة وهي نمط حياة وكل أمة لها هوية صحيحة أو خاطئة أو مختلطة بين الصحيحة والخاطئة وأن الذي يجمع الشعوب أو الأمة هي تلك العادات أو التقاليد أو الأعراف التي تستند عليها".