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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخاطب الشعب

    "برلماني سوداني: دعوة البشير لبوتين لزيارة السودان طبيعية"

    © Sputnik. Michael Klimentyev
    العالم العربي
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    أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني، متوكل التجاني، أن دعوة الرئيس السوداني، عمر البشير لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارة السودان تمثل أمرا طبيعيا ومتوقعا في إطار العلاقات المتطورة بين البلدين.

    وقال التجاني، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن دعوة الرئيس البشير، لنظيره الروسي، بوتين، لزيارة السودان، وقبول الرئيس بوتين الدعوة، " أعتقد أنه أمر متوقع وطبيعي جدا في إطار العلاقات المتطورة بين السودان وروسيا".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik. Alexey Druzhinin
    بيسكوف يؤكد تلقي بوتين دعوة لزيارة السودان
    وأضاف التجاني أنه "منذ سنوات جرت مباحثات سودانية روسية، تمخضت عن توقيع مجموعة الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وأصبح هناك تشاورا سياسيا عالي المستوى بين وزارتي خارجية البلدين إلى جانب الوزارات الاقتصادية".

    وتابع التجاني أن هناك "علاقة متميزة على المستوى البرلماني أيضاً"، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الوطني السوداني زار روسيا بدعوة من نظيره الروسي، وهذا ما يعني أن العلاقات بين البلدين "ممتازة"، خاصة أن "روسيا وقفت إلى جانب السودان في العديد من المواقف الدولية وفي مجلس الأمن الدولي، وأيضا ضد إدراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وضد العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد بلادنا".

    وفي سياق متصل، أوضح المسؤول البرلماني السوداني، أن بلاده "ظلت تبحث عن مصادر للطاقة غير التقليدية. وواحدة من تلك المصادر، هو استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إنتاج الكهرباء والمجال الصناعات، وروسيا دولة ذات ثقل تقني ومالي بقدر كاف لمساعدة السودان في هذا المجال.

    كما لفت التجاني إلى أن السودان زاخر بالمعادن تحت الأرض، ومن ضمنها اليورانيوم المشع والذهب وغيره من المعادن الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الطاقة النووية التي ستتوجه لأجل الاستخدامات السلمية، مبينا، أن "روسيا لها المقدرة التقنية والمالية العالية لمساعدة السودان على إجراء عمليات البحث عن خام اليورانيوم".

    ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الخميس الماضي.

    وأفادت وكالة السودان للأنباء الرسمية، بأن الرئيس البشير دعا نظيره الروسي لزيارة السودان وأنه قبل الدعوة.

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    الكلمات الدلالية:
    السودان, البشير, زيارة, بوتين, روسيا
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