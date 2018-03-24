الزعنون يطلع عباس على ترتيبات عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني نهاية أبريل

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالعاصمة الأردنية عمان ظهر اليوم السبت، على الترتيبات الجارية لعقد جلسة للمجلس في الثلاثين من نيسان/أبريل المقبل.

© AP Photo/ Nasser Ishtayeh فتح تؤكد على ضرورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني

القاهرة —. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الرئيس عباس أشاد بالجهود التي تقوم بها اللجان المختصة للانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بعقد المجلس الوطني بالوقت المحدد، وتوفير كل الإمكانيات لنجاحه.

ويمثل المجلس الوطني، المؤلف من 719 عضواً، برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضواً.