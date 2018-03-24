"الوطنية لحقوق الإنسان" ترحب بمخرجات اجتماع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بالقاهرة

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بمخرجات اجتماعات وفد الجيش الليبي، بمشاركة رؤساء الأركان في الجولة السادسة، التي عقدت في القاهرة 20 مارس/آذار الجاري، برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي.

© AFP 2018/ Abdullah Doma تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا حول جهود مكافحة الإرهاب

وقالت اللجنة في بيان لها مساء اليوم السبت 24 مارس/آذار، والذي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إن البيان الختامي للاجتماعات "إيجابي ومهم في مسار إعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، ومن الممكن أن يكون دافعا كبيرا لمسار التسوية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية، وإحلال السلام في ليبيا، بما يصب في نجاح جهود الحوار الليبي والتسوية السياسية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.

وثمنت اللجنة الجهود والمساعي الكبيرة التي تبذلها القيادة والحكومة المصرية، من أجل إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، والتسوية السياسية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء العنف والقضاء على خطر الإرهاب والتطرف.

وتابع البيان: "كما تثمن اللجنة جهود ومساعي ومبادرات الأمم المتحدة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والدول الصديقة والشقيقة ودول الجوار، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية، وجمهورية تونس وفرنسا والجزائر، الرامية لتحقيق التوافق والحل السياسي الشامل للأزمة الليبية".