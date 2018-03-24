أهالي تاورغاء يواجهون الجوع والمرض في مخيمات الصحراء (صور)

قال هيثم بن لامة، مسؤول جمعية السلام الخيرية، المشرفة على مخيم "قرارة القطف"، الذي يضم عدد من أهالي تاورغاء المهجرين، إن تقلبات الطقس زادت من معاناة الأهالي القابعين في الصحراء.

وأضاف بن لامة، في تصريحات لـ" سبوتنيك "، أنه "على الرغم من شح المساعدات التي توزع على الأهالي إلا أن معاناة نقص الأدوية وانتشار الأمراض وغياب الرؤية في حل الأزمة يزيد الأمر تعقيدا بشكل كبير".

من جانبه، قال داوود خميس طليحة، أحد الأهالي في المخيم، لـ"سبوتنيك"، إن الوضع يزداد من سيء إلى أسوء، وإن هناك نقص في حليب الأطفال والأدوية والتغذية بشكل كبير ما يزيد من معاناة أهالي تاورغاء.

وأضاف أن نحو 250 عائلة يعانون بشكل كبير من انتشار الأمراض وعدم وجود الأدوية اللازمة للعلاج، وأن بعض المسنين يعيشون معاناة من نوع خاص لعدم وجود رعاية أو مناخ ملائم للحياة، مشيراً إلى أن المصير بات مجهولا بالنسبة لهم وأن كافة الوعود أصبحت بعيدة عن أرض الواقع، وأن جميع الجهود التي بذلت الفترة الماضية لم تنبأ عن أي خطوة للأمام.

وحصلت "سبوتنيك" على صور لتوزيع بعض السلع الغذائية على الأهالي وبعض الصور تظهر تأثير تقلبات الجو على الخيام التي تتطاير نتيجة الرياح.

© Photo/ هيثم بن لامة مساعدات تاورغاء

© Photo/ هيثم بن لامة مساعدات تاورغاء