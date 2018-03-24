الجيش السوري يجهز معبرا لخروج المسلحين من جوبر وعربين وزملكا

قامت وحدات من الجيش السوري صباح اليوم بتجهيز ممر جديد على أطراف مدينة حرستا لإخراج المسلحين الرافضين للمصالحة وعائلاتهم من عربين وزملكا وجوبر في القطاع الجنوبي لغوطة دمشق الشرقية في ريف دمشق.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI معركة الغوطة في لحظاتها الأخيرة... الفصائل ستخرج من عربين وزملكا وجوبر وعين ترما

وذكرت " سانا " أن آليات وجرافات الجيش تعمل على إزالة السواتر وفتح الشارع الرئيسي قرب جسر الموارد المائية لفتح ممر جديد لعبور الحافلات التي ستنقل المسلحين وعائلاتهم الذين رفضوا التسويات من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما.

وبينت أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة إخراج مئات المسلحين وعائلاتهم من جوبر وعربين وزملكا ونقلهم بواسطة الحافلات في سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من حرستا الذي أنجز مساء أمس لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.

ولفتت إلى أن رضوخ المسلحين وخروجهم من بلدات وقرى الغوطة الشرقية يأتي نتيجة "الانتصارات الكبيرة والمتسارعة للجيش العربي السوري في عملياته العسكرية الواسعة التي بدأها منتصف الشهر الماضي وتمكنه من قطع خطوط الإمداد والتنقل للتنظيمات الإرهابية في الغوطة".

وبدأت وحدات من الجيش بالعمل على فتح الشوارع وإزالة السواتر في مدينة حرستا تمهيدا لدخول عناصر الهندسة وتمشيطها وتطهيرها من مخلفات المسلحين.

وكانت مدينة حرستا أعلنت مساء أمس خالية من أي وجود إرهابي بعد إخراج المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب بواسطة 89 حافلة حملت 1485 مسلحا إضافة إلى 3129 من أفراد عائلاتهم.