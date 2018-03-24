الحريري: أي صوت انتخابي يبقى بمنزله هو لصالح "حزب الله"

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن أي صوت يبقى في منزله في الانتخابات التي ستشهدها بلاده في السادس من مايو/أيار المقبل يعتبر صوت لصالح "حزب الله".

وفي سلسلة تغريدات على صفحته بـ"تويتر"، قال: "هذه الانتخابات هي مواجهة بين خطين، بين خط يريد أن يحمي هوية بيروت السياسية والوطنية والعربية والبيروتية وخط يريد وضع يده على قرارها وعلى هويتها. المواجهة هي بين لائحتكم المستقبل لبيروت وبين لائحة حزب الله. أي صوت يبقى في منزله بـ 6 أيار هو صوت لحزب الله نحن الخرزة الزرقا".

هذه الانتخابات هي مواجهة بين خطين، بين خط يريد أن يحمي هوية #بيروت السياسية والوطنية والعربية والبيروتية وخط يريد وضع يده على قرارها وعلى هويتها. المواجهة هي بين لائحتكم "المستقبل لبيروت" وبين لائحة حزب الله. أي صوت يبقى في منزله بـ 6 أيار هو صوت لحزب الله #نحن_الخرزة_الزرقا — Saad Hariri (@saadhariri) March 23, 2018​

وتابع في تغريدة منفصلة: "اللائحة الزرقا هي الواقفة بالمرصاد، في وجه كل طرف يحاول طمس ذاكرة بيروت، ويمحي منها رفيق الحريري وإنجازاته وتضحياته، لائحة بيروت وأهلها وقرارها وكرامتها وعروبتها، لائحة المستقبل لبيروت".

"اللائحة الزرقا" هي الواقفة بالمرصاد، في وجه كل طرف يحاول طمس ذاكرة #بيروت، ويمحي منها رفيق الحريري وإنجازاته وتضحياته، لائحة بيروت وأهلها وقرارها وكرامتها وعروبتها، لائحة "المستقبل لبيروت" #نحن_الخرزة_الزرقا — Saad Hariri (@saadhariri) March 23, 2018

وأضاف الحريري: "إذا أردتم مشروع رفيق الحريري أن يستمر للبنان ولبيروت، صوتوا له يوم الانتخابات، أنا أفهم أن الوعود ترمى على اللبنانيين من كل الجهات لكن سجل السما الزرقا مليء بالعمل والإنجازات والخدمات والمشاريع والنمو في كل زاوية من زوايا العاصمة وفي كل منطقة من لبنان".