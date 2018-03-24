رئيس بنما يزور الأردن لعقد مباحثات مع الملك عبد الله

يبدأ رئيس جمهورية بنما، خوان كارلوس فاريلا، غدا الأحد، زيارة رسمية إلى الأردن يجري خلالها مباحثات مع الملك عبدالله الثاني ويشارك في قمة الحائزين على جائزة نوبل للسلام والقادة من أجل الأطفال 2018.

عمان — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم السبت، بأن مباحثات العاهل الأردني ورئيس بنما ستتناول العلاقات بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولي".

كما يشارك الرئيس فاريلا وعقليته، خلال الزيارة التي تستمر عدة أيام، في قمة الحائزين على جائزة نوبل للسلام والقادة من أجل الأطفال 2018، التي ستنطلق أعمالها تحت الرعاية الملكية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت يوم الاثنين القادم.

وتعقد قمة الحائزين على جائزة نوبل للسلام والقادة من أجل الأطفال 2018، اجتماعها الثاني في الأردن.

وقمة الحائزين على جائزة نوبل للسلام والقادة من أجل الأطفال أطلقها الناشط الحقوقي الهندي في مجال حقوق الأطفال والحائز على جائزة نوبل للسلام كايلاش ساتيارثي في العام 2016، بهدف وضع الأساس لقيادة أكثر استدامة واستشرافاً للمستقبل لحماية مستقبل أطفال العالم، لا سيما في مواجهة التحديات العالمية والتحديات الاجتماعية المزمنة التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.