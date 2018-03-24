المبعوث الأممي إلى اليمن: لن نبدأ من الصفر

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنه سيلتقي قادة الكتل السياسية والأحزاب والمجتمع الدولي للاستماع لوجهات النظر من كافة المحاورين والإلمام بطبيعة الوضع الراهن في اليمن، مؤكدا أن النقاشات "لن تبدأ من الصفر".

صنعاء — سبوتنيك. وقال غريفث، في مؤتمر صحفي عقده بمطار صنعاء الدولي عقب وصوله اليوم السبت: "مهمتي الأولى هي الإصغاء والاستماع إلى مختلف وجهات النظر والآراء التي ستطرح من جميع من سألتقي بهم لتكون لدي فكرة كاملة وشاملة أبني عليها جملة من الأفكار والآراء لأتحدث بها".

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وأشار المبعوث الأممي إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة يولي اهتماما كبيرا باليمن لذلك كلفني لإتمام المهمة السابقة".

وأضاف غريفث "أن اليمن لديه تاريخ ثري من النقاشات والحوار ولن نبدأ من الصفر لأنه قد جرت الكثير من الحوارات والنقاشات".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات ودولا أخرى، بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني هادي، ضد الحوثيين لاستعادة السيطرة على حكم البلاد.

وأسفر النزاع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.