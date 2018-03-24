الخارجية القطرية تكشف حقيقة "قائمة الإرهاب الجديدة"

علقت وزارة الخارجية القطرية على بيان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي كشفت أسماء شخصيات وكيانات على قائمة الإرهاب.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، في تغريدة على " تويتر "، أن التعامل مع المدرجين تماشيا مع قرارات مجلس الأمن في لوائح الإرهاب تم منذ سنوات وأن الجديد هو نشر أسماء المدرجين فقط.

وقالت: "بعيدا عن المكاسب الوهمية"، الحقائق هي:

١. تم التعامل قانونيا من سنوات مع المدرجين تماشيا مع قرارات مجلس الأمن.

٢. الجديد فقط هو نشر أسماء المدرجين.

٣. هل تورط آلاف من مواطني دول تفتري على قطر في أعمال إرهابية يعني تورط دولهم؟".

بعيدا عن المكاسب الوهمية الحقائق هي:

١. تمّ التعامل قانونيا من سنوات مع المدرجين تماشيا مع قرارات مجلس الأمن.

٢. الجديد فقط هو (نشر) أسماء المدرجين.

٣. هل تورط آلاف من مواطني دول تفتري على قطر في أعمال إرهابية يعني تورط دولهم؟



بيان لجنة مكافحة الإرهاب:https://t.co/T5BSDhe8aK — لولوة راشد الخاطر (@Lolwah_Alkhater) March 23, 2018

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في دولة قطر، قد أصدرت بيانا الخميس الماضي، أعلنت فيه نشر القائمة الوطنية للتصنيفات الإرهابية، وتشتمل على تصنيف وإدراج 19 شخصا و8 كيانات، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

يذكر أن التصنيف القطري أدرج أسماء عشرة أشخاص يحملون الجنسية القطرية واثنين من حاملي الجنسية السعودية وستة من حاملي الجنسية المصرية، وشمل التصنيف الآخر ثماني جهات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية وتنظيم داعش ولاية سيناء، وذلك وفقاً لـ"قسم الاتصال الحكومي" في قطر.

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تصدر القوائم الوطنيـة للتصنيفـات الإرهابيـة (21/03/2018): https://t.co/b4W9u2SwoG — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 21, 2018

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