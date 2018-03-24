خروج 1700 مدني من الغوطة اليوم عبر معبر الوافدين

أفادت وكالة "سانا" أن 1700 مدني من المحتجزين لدى المجموعات المسلحة خرجوا اليوم من الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين.