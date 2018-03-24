بالفيديو... الجيش السوري داخل حرستا التي أصبحت خالية من الإرهاب

أعلنت مدينة حرستا مساء أمس خالية من أي وجود إرهابي بعد إخراج المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب بواسطة 89 حافلة حملت 1485 مسلحاً إضافة إلى 3129 من أفراد عائلاتهم.

© Sputnik. Mohammad Maarouf بعد حرب سبع سنوات... حرستا خالية من الإرهاب

وأكدت " سانا " أن وحدات من الجيش السوري تعمل على فتح الشوارع وإزالة السواتر في مدينة حرستا تمهيدا لدخول عناصر الهندسة وتمشيطها وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين.

ولفتت إلى أن رضوخ المسلحين وخروجهم من بلدات وقرى الغوطة الشرقية يأتي نتيجة "الانتصارات الكبيرة والمتسارعة للجيش العربي السوري في عملياته العسكرية الواسعة التي بدأها منتصف الشهر الماضي وتمكنه من قطع خطوط الإمداد والتنقل للتنظيمات الإرهابية في الغوطة".

وذكر مراسل الأخبارية أن وحدات الهندسة في الجيش ستبدأ بتمشيط المدينة وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة، وأكد أن المسلحين الخارجين إلى إدلب قاموا بتفجير مبنى يتواجد فيه مسلحين رفضوا الذهاب معهم إلى إدلب وقاموا بقتلهم جميعا.

وأكدت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية السورية "سانا" أن العدد الكلي للحافلات التي خرجت من حرستا اليوم بلغ 59 حافلة وبلغ عدد الخارجين 3000 شخصا بينهم 1200 رجل ومنهم 1000 مسلح.