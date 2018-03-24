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19:43 24 مارس/ آذار 2018
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    أفراد الشرطة العراقية

    الشرطة العراقية تنعي جنودا أعدمهم تنظيم داعش

    worldakhbar.com
    العالم العربي
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    نعت الشرطة الاتحادية في العراق ثمانية من جنودها، أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي، بعد اختطافهم في منطقة بين محافظتي صلاح الدين وديالي شمالي العراق.

    بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، "أقدم العدو الإرهابي الجبان على قتل أسرانا الذين تم اختطافهم وهم عزل من السلاح وبعد أن عجز في مواجهة فرسان الشرطة الاتحادية مواجهة الرجال للرجال وانهزم أمام صولاتهم البطولية في الموصل وتلعفر والشرقاط والحويجة لجأ إلى عمليات الغدر والاعتداء على المدنيين والمنتسبين العزل من السلاح".

    القوات العراقية تقتحم أول أحياء مركز تلعفر
    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye
    "الحشد الشعبي" يؤكد إعدام 8 من أفراد الشرطة الاتحادية على يد "داعش"
    وأضاف البيان "في الوقت الذي نعزي فيه أنفسنا وعوائل الشهداء والشعب العراقي فإننا ندعو مقاتلينا الأبطال المرابطين في ساحات الوغى إلى توخي الحذر وعدم الركون للطمأنينة واعتماد اليقظة وترصد المخاطر ونوايا العدو الغادر الجبان وندعو قواتنا الباسلة إلى مطاردة فلول الإرهاب المتبقية وتدمير أوكارهم وخلاياهم المسمومة بكل عزيمة وثبات واقتدار".

    وكان الناطق باسم محور الشمال في الحشد الشعبي العراقي علي الحسيني قد قال في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق إن "عناصر من داعش أقدموا على إعدام 8 من أفراد الشرطة الاتحادية، كانوا اختطفوا قبل أيام في منطقة بين محافظتي صلاح الدين، وديالى، شمال العراق".

    وأضاف الحسيني أنه جرى التأكد من مقطع فيديو بثه الإرهابيون وتداولته وسائل الإعلام، عصر اليوم السبت، لافتا إلى أن "عناصر التنظيم الإرهابي اختطفوا 8 أفراد من الشرطة الاتحادية قبل أيام".

    كانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر محلية وأمنية "اختطاف سيارتين تقلان مدنيين وعناصر من الشرطة الاتحادية في نقطة تفتيش وهمية على طريق بغداد — كركوك شرقي صلاح الدين".

    وفي 11 آذار/مارس الجاري، أعلن الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية إطلاق عملية أمنية لتطهير ناحية الرياض، بقضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، من جيوب تنظيم "داعش" الإرهابي.

    وأعلن العراق تحرير الحويجة من قبضة "داعش" الإرهابي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

    وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن العراق تحرير كافة أراضيه من سيطرة "داعش" بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضد الإرهاب.

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    الكلمات الدلالية:
    الشرطة العراقية, إعدام, العراق, داعش
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