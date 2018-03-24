مركز المصالحة: خروج 106 آلاف مدني من الغوطة الشرفية خلال "الهدنة"

وأكد يفتوشينكو خروج 1717 شخصا تحت مراقبة مركز المصالحة اليوم من الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم "الوافدين".
وأشار رئيس المركز إلى أن 4979 مسلحاً من "أحرار الشام" خرجوا مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى مناطق خفض التصعيد في إدلب.
يذكر أن معركة الغوطة الشرقية التي أطلقها الجيش السوري للقضاء على الإرهاب تشهد أيامها الأخيرة بعد اقتراب خروج آخر المسلحين من عربين وجوبر وزملكا واقتراب التوصل لاتفاق حول تسوية مشابهة في مدينة دوما التي تعتبر آخر معقل للمسلحين شرق العاصمة دمشق.
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