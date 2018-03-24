مركز المصالحة: خروج 106 آلاف مدني من الغوطة الشرفية خلال "الهدنة"

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري يفتوشينكو، عن خروج أكثر من 106 ألاف شخص من الغوطة الشرقية في دمشق، خلال الهدنة الإنسانية.

© Sputnik. Muhammad Najm الوقت يضيق... هل يستفيد مسلحو درعا وإدلب من دروس الغوطة

موسكو — سبوتنيك . وقال رئيس المركز اليوم السبت: " العدد الإجمالي للسوريين الذين خرجوا من الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة الروسي منذ بداية الهدنة الإنسانية وصل إلى 106182 شخصاً".

وأكد يفتوشينكو خروج 1717 شخصا تحت مراقبة مركز المصالحة اليوم من الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم "الوافدين".

وأشار رئيس المركز إلى أن 4979 مسلحاً من "أحرار الشام" خرجوا مع عائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى مناطق خفض التصعيد في إدلب.

يذكر أن معركة الغوطة الشرقية التي أطلقها الجيش السوري للقضاء على الإرهاب تشهد أيامها الأخيرة بعد اقتراب خروج آخر المسلحين من عربين وجوبر وزملكا واقتراب التوصل لاتفاق حول تسوية مشابهة في مدينة دوما التي تعتبر آخر معقل للمسلحين شرق العاصمة دمشق.