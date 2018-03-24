ترسانة من البنادق والرشاشات على الحدود الجزائرية

قال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت 24 مارس/ آذار، إن مفرزة أمنية للجيش الوطني الشعبي اكتشف ترسانة من الأسلحة المخبأة.

© AP Photo/ Uncredited شبكة دولية تغرق الجزائر بأسلحة مهربة من تركيا

وكشف الجيش الوطني الشعبي الجزائري عن مخبأ يحوي كمية كبيرة من الأسلحة، منها البنادق الرشاشة، ومسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، ونبادق نصف آلية، وذخيرة، حسب صحيفة الشروق الجزائرية

وتم العثور على مخبأ الأسلحة قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار من الناحية العسكرية السادسة.

وأكد بيان وزارة الدفاع أن هذه العملية تضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها الجيش ميدانيا، وأضاف البيان أن ذلك "دليل على اليقظة العالية والحرص الشديد لأفراد الجيش على أمن واستقرار البلاد".