بالفيديو... مسلحو الغوطة يقتلون طفلا موهوبا بقذائهم على دمشق

© Sputnik. HASSAN HASHEM بالفيديو... مقتل وإصابة 17 مدنيا بسقوط قذائف إرهابية على أحياء سكنية في دمشق

وكان مصدر في قيادة شرطة دمشق قال في تصريح لـ " سانا ": إن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية اعتدت صباح اليوم بقذيفة صاروخية على مدينة الفيحاء الرياضية في حي المزرعة ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة 7 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمكان".

وأشار رئيس نادي الجيش العميد محسن عباس أن "الشهيد مسعود 12 عاما يعد من أبرز لاعبي فريق الأشبال ويتميز بالأخلاق العالية موضحا أن اللاعبين المصابين يتمتعون بمعنويات عالية وسيعودون إلى الملاعب بعد شفائهم".

يذكر أن معركة الغوطة الشرقية التي أطلقها الجيش السوري للقضاء على الإرهاب تشهد أيامها الأخيرة بعد اقتراب خروج آخر المسلحين من عربين وجوبر وزملكا واقتراب التوصل لاتفاق حول تسوية مشابهة في مدينة دوما التي تعتبر آخر معقل للمسلحين شرق العاصمة دمشق.