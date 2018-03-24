بدء خروج مسلحي عربين وجوبر وزملكا ووصول أول دفعة إلى ممر عربين

وصل عدد من الحافلات تقل 500 من المسلحين وعائلاتهم إلى ممر عربين استعدادا لتوجههم نحو إدلب في إطار اتفاق خروج كل مسلحي جوبر وعربين وزملكا من الغوطة الشرقية.

وأفاد مراسل "الأخبارية" السورية أنه من المتوقع أن تستمر عملية خروج المسلحين لعدة أيام نتيجة العدد الكبير الذي أعلن عنه، وأشار إلى أنه غالبا ما تكون الأعداد الحقيقية أقل من التي يعلن عنها المسلحون.

ويأتي خروج هذه الدفعة من المسلحين بعد أن أطلقت المجموعات المسلحة سراح 8 مخطوفين من المدنيين والعسكريين اليوم.

وأكد المراسل أن "فيلق الرحمن" سلم خرائط الألغام وخرائط الأنفاق وذلك بالتزامن مع خروج المسلحين.

وفي وقت سابق، اليوم، حرر الجيش السوري اليوم 8 مختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأشارت "سانا" إلى وصول 8 من المختطفين عبر ممر عربين المؤدي إلى أطراف حرستا حيث تم نقلهم بواسطة حافلة إلى أحد المشافي للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وأوضحت أنه تم تفكيك العبوات الناسفة والألغام على الطريق المؤدي إلى بلدة عربين وبالتالي تأمين الممر بشكل كامل، حيث من المقرر إخراج مئات المسلحين وعائلاتهم من جوبر وعربين وزملكا ونقلهم بواسطة الحافلات في سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من حرستا الذي أنجز مساء أمس لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.