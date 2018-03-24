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    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018

    خروج 10 حافلات من عربين تضم 500 مسلح مع عائلاتهم لنقلهم إلى إدلب

    © Sputnik.
    العالم العربي
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    خرجت 10 حافلات تضم 500 مسلح مع عائلاتهم من بلدة عربين بالغوطة الشرقية، إلى حرستا، تمهيدا لنقلهم إلى إدلب، اليوم السبت، 24 مارس/آذار، تنفيذا لاتفاق المركز الروسي للمصالحة، بإخراج المسلحين إلى محافظة إدلب.

    أهالي الغوطة
    © Sputnik. yazan kalash
    مركز المصالحة: خروج 106 آلاف مدني من الغوطة الشرفية خلال "الهدنة"
    دمشق — سبوتنيك. وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك": إن "10حافلات خرجت من عربين تضم 500 شخص من المسلحين مع عائلاتهم إلى نقطة التجمع بالقرب من مبنى الموارد المائية في حرستا، تمهيدا لخروجهم بعد اكتمال العدد إلى إدلب".

    وأضاف المصدر: "6000 شخص من المسلحين وعائلاتهم سيخرجون ضمن الاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية والمسلحين برعاية روسية لإنهاء الوجود المسلح في عربين وزملكا وعين ترما وحزة وجوبر في القسم الجنوبي للغوطة الشرقية". وأوضح أن الاتفاق "ينص أيضاً على تسوية أوضاع من تبقى من المسلحين الراغبين في البقاء بتلك المناطق".

    وأشار إلى أن "هذا الاتفاق لا يشمل مدينة دوما الواقعة في القسم الشمالي للغوطة الشرقية والتي لا تزال تحت سيطرة جيش الإسلام أكبر فصيل مسلح في دوما". كما كشف المصدر عن "مفاوضات يجريها الراعي الروسي مع جيش الإسلام للتوصل إلى اتفاق مماثل لإنهاء الوجود المسلح في المدينة".

    وكان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن خروج أكثر من 106 آلاف شخص من الغوطة الشرقية في دمشق، خلال الهدنة الإنسانية.

    وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

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