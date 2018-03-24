"أنصار الله" يستعيدون مواقع شرق صنعاء في عملية عسكرية

استعاد مقاتلو أنصار الله "الحوثيون" مواقع عسكرية شرق العاصمة اليمنية صنعاء، بعد اشتباكات مع قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، أسفرت عن سقوط ضحايا.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا هجوماً واسعا من 3 محاور على مواقع سيطرت عليها قوات هادي، العام الماضي في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء".

وأضاف المصدر أن المسلحين تمكنوا من استعادة غالبية المواقع، التي فقدوها عام 2017 في مناطق سلسلة جبال يام والحول والقرن والمجاوحة، وأوقعوا 120 قتيلا في صفوف قوات الرئيس هادي بينهم قيادات، كما أسروا عددا كبيرا من العسكريين وأعطبوا عشرات الآليات العسكرية.

وبثت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" مشاهد لجانب من العملية الواسعة لمسلحي الجماعة في نهم.

وتشهد مديرية نهم المتاخمة للعاصمة صنعاء من الجهة الشرقية مواجهات مستمرة بين الجيش اليمني ومقاتلي "أنصار الله"، وأعلنت قوات الرئيس هادي مؤخرا أنها تحقق تقدما بإسناد من طيران التحالف وتسيطر على مناطق واسعة في المديرية التي تبلغ مساحتها 1841 كيلو متر مربع.

ويعاني اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات ودولا أخرى، منذ مارس عام 2015، لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين.

وأسفر النزاع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.