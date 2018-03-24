"أنصار الله" تعلن استهداف ضابطين سعوديين في جيزان

© AP Photo/ Saudi Press Agency طيران التحالف يفجر مخازن أسلحة تابعة لـ"أنصار الله"

وقالت قناة المسيرة إن مقاتلوا " أنصار الله " فجروا، اليوم السبت 24 مارس / آذار، عبوة ناسفة أثناء مرور آلية عسكرية سعودية تقل ضابطاً في الجيش السعودي وعددا من مرافقيه في موقع الدحر في جيزان".

ولم توضح القناة ما إذا ما كان التفجير قد أسفر عن إصابات أو قتلى بين الجنود السعوديين، إلا أنها ذكرت أنه أدى إلى تدمير المركبة.

وأضافت: "أن مقاتلي "أنصار الله" قتلوا جنديين سعوديين بعمليتي قنص في قرية قوى وموقع الحسكول في جيزان"، مشيرة إلى أنهم قصفوا بالمدفعية تجمعا عسكريا سعوديا في موقع الحسكول بجازان، واستهدفوا تجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قبالة منفذ الخضراء في قطاع نجران.

ويعاني اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات نزاعا مسلحا، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات ودول أخرى، منذ مارس عام 2015، لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين.

وأسفر النزاع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.