طيران مجهول يستهدف تجمعا لتنظيم "القاعدة" جنوب ليبيا

© AFP 2018/ Mahmud Turkia تحذيرات أمنية من كمين لـ"داعش" في وسط ليبيا

بنغازي- سبوتنيك . ونشرت وكالة الأنباء الليبية أن "طيران مجهول شن في تمام الساعة 1:25 دقيقة من ظهر اليوم السبت غارة جوية على هدف في مدينة أوباري جنوب البلاد".

وأضافت أن "شهود عيان وسكان محليين تحدثوا من مدينة أوباري عن سماع دوى انفجارين على الأقل، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من محيط الهدف الذي يرتاده عناصر ليبيون وأجانب من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مضيفةً أن "الغارة الجوية استهدفت منزلا يقع فى حي شارب الفرسان الواقع شرق مدينة أوباري، وقد سوته بالأرض تماما".

وأكدت الوكالة "سقوط قتلى دون أن يتضح عددهم".

وأشارت إلى أن "تلك المنطقة تنشط فيها طيلة السنوات الماضية عدة تنظيمات إرهابية جهادية، من بينهما المرابطون، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمون بزعامة الإرهابي إياد أغ غالي".

وأعلنت جماعة "نصرة الإسلام"، أمس الجمعة، مسؤوليتها عن استهداف معسكر للقوات الفرنسية في منطقة كيدال بجمهورية مالي أول أمس الخميس، ما أدى لإصابة 5 جنود فرنسيين وعدد آخر من القوات المحلية".

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي وقتله عام 2011، ما زالت ليبيا تمر أزمة حادة، تسود فيها الآن سلطة مزدوجة — في شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا. فيما تنتشر عدة جماعات تنصف كإرهابية في روسيا وعدة دول، مثل "داعش" و"القاعدة".