"أنصار الله" يصعدون من هجماتهم على الحدود السعودية مع اليمن

كثف مسلحو "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عملياتهم على الحدود اليمنية السعودية، مساء اليوم السبت، مستهدفين مواقع في قطاعات جازان ونجران وعسير جنوب غربي المملكة.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، التابعة لـ"أنصار الله"، لـوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي أنصار الله قتلوا مساء اليوم السبت جنديين سعوديين قنصاً في موقع الشرفة في قطاع نجران، وذلك عقب ساعات من مقتل جنديين آخرين بعمليتي قنص في موقعي الحسكول وقرية قوى في قطاع جازان".

وأضاف أن "وحدة الصواريخ في الجماعة استهدفت بصواريخ كاتيوشا تجمعات للجيش السعودي في معسكر عاكفة بنجران، ومرابض مدفعية خلف موقع السديس ومستحدث السديس في نجران".

وأشار أن "مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات للجنود السعوديين في معسكر رجلاء وفي موقعي المخروق والضبعة بنجران".

وأفاد المصدر بـ "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي بقصف مدفعي شنه مسلحو أنصار الله على مواقع المستحدث الجديد والمكندرات وبجل في قطاع جازان".

ولفت المصدر إلى "مقتل 3 جنود في قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي برصاص وحدة القنص في أنصار الله قبالة منفذ علب بقطاع عسير، في حين تعرضت تجمعات لقوات يمنية في التباب السود قبالة المنفذ إلى قصف مدفعي مكثف".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات ودولا أخرى، بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين لاستعادة السيطرة على حكم البلاد.

وأسفر النزاع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.