السفارة الإسرائيلية في القاهرة تعزي في ضحايا تفجير الإسكندرية

قدمت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، اليوم السبت 24 مارس/آذار، تعازيها في ضحايا حادث التفجير الذي استهدف مسؤولا أمنيا بارزا في محافظة الإسكندرية، مؤكدة أن الحادث لن يؤثر على الاستقرار الداخلي للبلاد.

© AFP 2018/ Mohamed El-Shahed الإمارات تدين انفجار الإسكندرية وتؤكد تضامنها مع مصر

القاهرة — سبوتنيك . وقالت السفارة في بيان مقتضي في صفحتها على "فيسبوك"، "تقدم السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بكامل الأسى تعازيها لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي ضرب الإسكندرية اليوم".

وتابع البيان أن السفارة "تؤكد أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية علي مصر لن تزعزع الاستقرار الداخلي لمصر، و لن تضعف من عزيمة المصريين في حربهم ضد الإرهاب".

كان رقيب في الشرطة المصرية وسائق لقيا مصرعهما بانفجار وقع صباح اليوم السبت، بشارع المعسكر الروماني بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، استهدف مدير أمن المحافظة اللواء مصطفى النمر.

وقال النمر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن:

الانفجار الذي وقع بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بالإسكندرية أسفر عن استشهاد اثنين (سائق ومجند) كانا في سيارة خلف سيارته، وإصابة مجند آخر"، وكلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في الحادث.

وشهدت مصر سلسلة من الهجمات التي استهدفت عناصر الشرطة، والجيش، والمدنيين منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد، في عام 2013.

واستهدفت غالبية الهجمات قوات الجيش والشرطة المتمركزة في شبه حزيرة سيناء، والتي تشن منذ بداية العام حملة عسكرية لتطهير المنطقة من العناصر المسلحة.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت مقطع فيديو لتنظيم داعش الشهر الماضي يحذر فيه المصريين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في خارج البلاد الجمعة قبل الماضية وتستمر داخل البلاد ما بين 26 و 28 من الشهر الجاري.

ويتنافس في انتخابات الرئاسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والسياسي موسى مصطفى موسى، ويعد السيسي هو المرشح الأوفر حظا للفوز على نطاق واسع.