سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

نفذت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت 24 مارس/آذار، غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

© REUTERS/ Joshua Roberts إسرائيل ترحب بتعيين بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي

وأفاد مراسل وكالة "معا" الفلسطينية بأن طائرات استطلاع وأخرى من طراز اف 16 قصفت موقع " شهداء القسام شمال رفح بصاروخين، إلا أنه لم ترد انباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن الغارات تأتي ردا على تسلل شابان من قطاع غزة إلى إسرائيل بهدف إحراق معدات هندسية.

يذكر أن شهود عيان أفادوا، مساء السبت الماضي 17 مارس/آذار، بأن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي بعدة صواريخ مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وأراض خالية شرق مدينة غزة، وبحسب شهود عيان أحدثت الغارات أضرارا مادية في المواقع المستهدفة، من جانبها لم تبلغ وزارة الصحة عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

في السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بإصابة مواطن، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي لأراض زراعية شرق مدينة غزة.