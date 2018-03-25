اليمن... القبض على فريق إعلامي لتنظيم "داعش" في عدن

ألقت قوات الأمن اليمنية القبض على فريق إعلامي تابع لتنظيم "داعش"، اليوم الأحد 25 مارس/آذار، في محافظة عدن جنوبي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر أمني في عدن لـ"سبوتنيك":

وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المحافظة داهمت بإشراف من مدير الأمن اللواء شلال شائع، فجر اليوم الأحد 25 مارس/ آذار، وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي وقبضت على 3 من عناصر التنظيم وبحوزتهم كاميرات تصوير عالية الدقة وعدسات تقريب وطائرة من دون طيار خاصة بالتصوير الجوي، إضافة إلى شعار "داعش" الإرهابي يستخدم كخلفية في تسجيل وصايا منفذي العمليات الانتحارية التي ينفذها التنظيم".

وأضاف المصدر، "من ضمن المضبوطات في الوكر عبوات ناسفة مختلفة الأحجام بعضها صغير جدا معد للتفجير عن بعد، إضافة إلى أحزمة ناسفة وكميات من مادة C4 شديدة الانفجار، وألغام وقذائف وأسلحة وذخائر".

وأشار المصدر إلى "أن عملية المداهمة سبقتها أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية خلالها من القبض على قيادي في تنظيم "داعش" اعترف في التحقيقات بوقوفه وراء عمليتي تفجير جولدمور والمنصورة واغتيال ضباط في إدارة أمن عدن".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" في البلاد.