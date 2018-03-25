هذا هو سبب زيارة محمد بن سلمان لجامعة هارفارد الأمريكية

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وقام بزيارة جامعة هارفارد في مدينة بوسطن، أمس الجمعة 24 مارس/ آذار.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri ماذا فعل الأمير محمد بن سلمان في بوسطن (صور)

وأشارت صحيفة " سبق " السعودية إلى أهمية زيارة ولي العهد إلى جامعة هارفارد، التي احتلت المرتبة الأولى بين أفضل 100 جامعة فِي العالم عام 2015.

وقال موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لجامعة هارفارد، تعكس أهمية التعليم بالنسبة للملكة العربية السعودية، وأنها تؤكد أن السعوديين قادرون على تحقيق ما يصبون إليه.

ولفت الموقع إلى أن الزيارة تهدف إلى إعداد الطلاب السعوديين ليكونوا على مستوى التعليم المتقدم في القرن الحادي والعشرين عن طريق تطوير قدراتهم ومهاراتهم التعليمية، وتطوير آدائهم علميا وتربويا.

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وأوضح الموقع أن ولي العهد السعودي ناقش مع رئيس الجامعة أهمية التعليم ودوره المنتظر لإنجاح "رؤية المملكة 2030".

وخلال زيارته إلى بوسطن، شهد الأمير محمد بن سلمان توقيع 4 اتفاقيات بين إم آي تي (MIT) وأرامكو وسابك وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كما استعرض مع جامعة هارفارد أوجه التعاون، وفرص تطويره خاصة في الأبحاث المتقدمة في مجالات ريادة الأعمال وهندسة النظم وتطوير أساليب التعليم لمواكبة تحديات العصر.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان سيستكمل زيارته في الأيام القادمة إلى نيويورك وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وهيوستن، حيث سيجتمع مع عددٍ من الممولين والمصرفيين الاستثماريين ومع قادة الصناعة والتكنولوجيا ومسؤولين في مجال الترفيه ومع مسؤولين في مجال النفط والبتروكيماويات، بحسب ما أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير.



