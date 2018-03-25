الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة والضفة الغربية

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرها في الجيش، أنه سيتم إرسال قوات خاصة تضم قناصة وتزويد الجنود بوسائل لتفريق المظاهرات وإنشاء سواتر رملية في عدد من مناطق التماس مع الفلسطينيين، مضيفا: "تقرر فرض طوق أمني ومنع الفلسطينيين من دخول القدس وإسرائيل خلال فترة عيد الفصح، الذي يستمر من 29 مارس حتى 6 أبريل / نيسان المقبل.
وتابع المصدر: "الجيش يستعد للتعامل مع المظاهرات التي تنوي حركة "حماس" تنظيمها تحت ما يسمى بمسيرة "العودة الكبرى" والمقرر أن تبدأ الجمعة المقبل، وتشمل فعالياتها إقامة الخيام لبعض الوقت على طول الحدود بين قطاع غزة مع إسرائيل كرسالة لإسرائيل والمجتمع الدولي مفادها رفض الاحتلال والتمسك بحق العودة، لتتواصل الفعاليات حتى منتصف مايو المقبل، مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السبعين للنكبة.
وصادق رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت على الخطة العملياتية واستعرض مع قادة الجيش التعليمات الخاصة بإطلاق النار.
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