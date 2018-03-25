الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة والضفة الغربية

قال مصدر عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 25 مارس/ آذار، إن جيش الدفاع سيعزز قواته بعدد من الكتائب في الضفة الغربية والتجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة، مشيرة إلى أن التعزيزات ستشمل فرق قناصة وجنود فض شغب.

© Sputnik. Valeriy Melnikov الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة عقب انفجار عبوات ناسفة قرب الجدار الأمني

القدس — سبوتنيك . ولفت إلى أن تلك التعزيزات تتزامن مع عيد الفصح، نهاية الشهر الجاري، ومع إحياء الفلسطينيين الذكرى الثانية والأربعين "ليوم الأرض"، الجمعة المقبل، والذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية منتصف مايو / أيار المقبل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرها في الجيش، أنه سيتم إرسال قوات خاصة تضم قناصة وتزويد الجنود بوسائل لتفريق المظاهرات وإنشاء سواتر رملية في عدد من مناطق التماس مع الفلسطينيين، مضيفا: "تقرر فرض طوق أمني ومنع الفلسطينيين من دخول القدس وإسرائيل خلال فترة عيد الفصح، الذي يستمر من 29 مارس حتى 6 أبريل / نيسان المقبل.

وتابع المصدر: "الجيش يستعد للتعامل مع المظاهرات التي تنوي حركة "حماس" تنظيمها تحت ما يسمى بمسيرة "العودة الكبرى" والمقرر أن تبدأ الجمعة المقبل، وتشمل فعالياتها إقامة الخيام لبعض الوقت على طول الحدود بين قطاع غزة مع إسرائيل كرسالة لإسرائيل والمجتمع الدولي مفادها رفض الاحتلال والتمسك بحق العودة، لتتواصل الفعاليات حتى منتصف مايو المقبل، مع إحياء الفلسطينيين للذكرى السبعين للنكبة.

وصادق رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت على الخطة العملياتية واستعرض مع قادة الجيش التعليمات الخاصة بإطلاق النار.