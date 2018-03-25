ميدفيديف: الثقافة توحد ملايين البشر

وقال ميدفيدف في رسالته: "أيها الأصدقاء الأعزاء، أهنئكم بعيدكم المهني، إن الثقافة هي الجمال بكل عظمته الإبداعية، كما كتب نيكولاي رويريخ. وأنتم الذين صنعتم هذا الجمال بموهبتكم وطاقتكم، التي تتجسد في الأعمال الموسيقية والأدبية الرائعة، واللوحات الخلابة والإنتاج المسرحي والأفلام".
وتابع رئيس الوزراء الروسي: "في كل مرة بمشاريعكم وأعمالكم، تمنحونا العواطف والمشاعر المميزة، ولحظات لا تنسى، من المستحيل أن نتخيل حياتنا بغيرها".
ولفت دميتري ميدفيديف إلى أن الشخصيات الثقافية، في المتاحف لا تزال تحتفظ بالروائع والمخطوطات النادرة في المكتبات، مضيفا: "أنتم تشكلون فضاء ثقافي متعدد الجنسيات فريد يوحد الملايين من الناس، والأهم من ذلك، أنكم تفعلون كل شيء لضمان تطور الثقافة الروسية، وجعلها حية وحديثة".
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