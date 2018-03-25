ميدفيديف: الثقافة توحد ملايين البشر

هنأ رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، العاملين في المجال الثقافي بمناسبة عيدهم المهني، مشيرا إلى أنهم يشكلون فضاء ثقافيا متعدد الجنسيات، يوحد الملايين من الناس، وهو فريد من نوعه.

© Sputnik. Alexander Astafyev ميدفيديف يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . جاء ذلك في رسالة وجهها للعاملين اليوم الأحد 27 مارس / آذار، ونشرها الموقع الرسمي للحكومة الروسية.

وقال ميدفيدف في رسالته: "أيها الأصدقاء الأعزاء، أهنئكم بعيدكم المهني، إن الثقافة هي الجمال بكل عظمته الإبداعية، كما كتب نيكولاي رويريخ. وأنتم الذين صنعتم هذا الجمال بموهبتكم وطاقتكم، التي تتجسد في الأعمال الموسيقية والأدبية الرائعة، واللوحات الخلابة والإنتاج المسرحي والأفلام".

وتابع رئيس الوزراء الروسي: "في كل مرة بمشاريعكم وأعمالكم، تمنحونا العواطف والمشاعر المميزة، ولحظات لا تنسى، من المستحيل أن نتخيل حياتنا بغيرها".

ولفت دميتري ميدفيديف إلى أن الشخصيات الثقافية، في المتاحف لا تزال تحتفظ بالروائع والمخطوطات النادرة في المكتبات، مضيفا: "أنتم تشكلون فضاء ثقافي متعدد الجنسيات فريد يوحد الملايين من الناس، والأهم من ذلك، أنكم تفعلون كل شيء لضمان تطور الثقافة الروسية، وجعلها حية وحديثة".