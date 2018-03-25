"أنصار الله" تدعو للحوار والمصالحة

ودعا إلى المصالحة مع اليمنيين الذين يقاتلون في صف التحالف الذي تقوده السعودية قائلا: "خيار السلام قد يكون غير وارد لدى تحالف العدوان، ونحن لا يمكن أن نستسلم بعد كل التضحيات، ولابد من أن نتجه للمصالحة الداخلية بمد أيدينا لليمنيين الذين يقاتلوا معهم لندفع عن هذا الشعب الظلم ونرفع معاناته، وخاصة بعد تعرض الكثير منهم لأشد أنواع الإهانة والذل والاحتقار، وهذا ليس من مصلحتهم الاستمرار مع السعودية وتحالفها".
وكشف الصماد عن وجود "كثير من الضباط والقادة العسكريين ما زالوا في معتقلات السعودية في الخميس وأبها لأنها جعلت منهم دروعا على حدودها"، على حد قوله، مضيفا أن "الاستخبارات العسكرية لديها أسماء الضباط والقادة".
وشدد على أنه "لا حل إلا بتعزيز الصمود للتعجيل بساعة النصر ورفع معاناة الشعب اليمني، وأنه عندما نبذل منتهى التفاهمات مع الآخرين ولم يقبلوا ذلك، يعني مستحيل تقديم رقاب اليمنيين للعدو".
وتأتي تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وهو يمثل قيادة السلطة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله، بالتزامن مع وصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى صنعاء لبحث جهود الدفع باستئناف المفاوضات بين الأطراف السياسية للخروج بحل سياسي للأزمة في اليمن.
في الأثناء تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر جماعة أنصار الله استعدادات لإقامة فعالية جماهيرية في ميدان السبعين وسط العاصمة للتعبير عن الصمود في مواجهة عمليات التحالف في الذكرى الثالثة لانطلاق التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 26 مارس/ آذار 2015.
وأسفر النزاع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال إن المفاضلة في المشهد اليمني، هي بين خيارات سيئة وأخرى أسوأ منها. وأضاف ابن سلمان، أن بلاده لم تفوت أي فرصة لتحسين الظروف الإنسانية في اليمن، وذلك وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات ابن سلمان تأتي في وقت قالت منظمات حقوق الإنسان والمشرعين الأمريكيين إن القصف السعودي على اليمن تسبب في مقتل أكثر من 5000 شخص من المدنيين.
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