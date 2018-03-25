حرق أربع مضافات لـ"داعش" في ديالى

صرح مركز الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن العثور على أربع مضافات تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، مشيرا إلى حرق المضافات وتدمير عبوات ناسفة كانت داخلها دون خسائر.

وقال المركز، إن "قوة من قيادة عمليات ديالى وخلال عملية أمنية عثرت على 4 مضافات لعصابات "داعش" الإرهابية بداخلها ملابس عسكرية قديمة وقذائف هاون عيار 120 ملم وجليكانات وقود وعبوة ناسفة و3 زوارق وأفرشة وأواني طبخ". بحسب "السومرية نيوز".

وأضاف المركز في بيان، أن "مفرزة المعالجة التابعة لفرقة المشاة الخامسة قامت بحرق المضافات بالكامل والزوارق وتفجير العبوة الناسفة دون خسائر تذكر".

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى أعلنت، اليوم الأحد، عن اعتقال "عنصر مهم" في تنظيم "داعش" بعملية نوعية جرت شرق ب‍عقوبة.

وتضم ديالى منطقة ذات طبيعة جغرافية وعرة، أتاحت لعناصر تنظيم "داعش" التوغل واتخاذ ملاذات فيها، وعلى رأسها جزء من جبال حمرين الممتدة حتى قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على تنظيم "داعش" في عرض عسكري بعنوان "يوم النصر"، بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.