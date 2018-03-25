تسجيل
13:52 25 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    سيارة إسعاف مصر

    برلماني مصري يكشف المستهدف الحقيقي من تفجير الإسكندرية

    © AP Photo/ Amr Nabil
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قال عضو مجلس النواب المصري محمود إسماعيل، إن العملية الإرهابية التي وقعت بالإسكندرية، أمس السبت، لم تكن إلا محاولة فاشلة من جانب الإرهابيين، لترهيب المصريين من الخروج إلى لجان الانتخاب غدا.

    تفجير إرهابي في الإسكندرية، مصر
    © AFP 2018/ Mohamed El-Shahed
    الإمارات تدين انفجار الإسكندرية وتؤكد تضامنها مع مصر
    وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 25 مارس/ آذار 2018، أن "الشعب المصري دائما ما يثبت أنه قادر على تحدي كافة أشكال العنف والإرهاب، لذلك كانت ردود الأفعال على تفجير القنبلة إيجابية جدا، فأعلن الجميع أنهم سيذهبون إلى صناديق الانتخاب رغم أنف الإرهابيين".

    ولفت النائب المصري إلى أن التسجيل الأخير لتنظيم "داعش" الإرهابي، منذ أسابيع قليلة، حمل تحذيرات شديدة اللهجة للمصريين، بضرورة عدم الخروج من بيوتهم أو التوجه إلى لجان الانتخاب، وادعى الإرهابيون أنهم سيفجرون اللجان، ولكن الرد على هذه التهديدات كان بمؤتمرات كبيرة لتأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية.

    وتابع: "الشعب المصري يدرك الأن أهمية صوته ومشاركته في صياغة مستقبل مصر، لذلك من الصعب أن تقنع المصريين بألا يشاركوا في الانتخابات الرئاسية، حتى وإن كان هناك تأكد من فوز مرشح بعينه لأنه الأقوى، فالمشاركة في حد ذاتها أصبحت حقا مكتسبا من الصعب على الشعب أن يتخلى عنه بأي شكل من الأشكال".

    وشدد النائب محمود إسماعيل، على أن "الانتخابات هذه المرة ستكون أكثر أمنا من أي انتخابات سابقة، فبينما كان الإرهابيون يزرعون القنبلة تحت سيارة في شارع فرعي في مدينة الإسكندرية، كان الجيش المصري يصدر بيانا يؤكد فيه أنه سيتولى —بالتعاون مع عناصر الشرطة- عملية تأمين اللجان الانتخابية".

    قوات من الجيش المصري قبيل انطلاق العملية الشاملة في سيناء
    © REUTERS/
    استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية بكافة محافظات مصر
    وأوضح أن مشاركة القوات المسلحة والشرطة في عملية التأمين للجان الانتخابية جنبا إلى جنب، من شأنها أن تبعث برسالة طمأنة عميقة إلى الشعب المصري، الذي كشف عن وجه مشرف، بالتأكيد على أنه لا يخشى مواجهة الإرهابيين، وأنه سيساهم في وضع مصر في المقدمة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، رغم أنف الإرهابيين.

    وانفجرت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمدينة الإسكندرية، صباح أمس السبت، حيث استهدف الهجوم موكب مدير أمن محافظة الأسكندرية، اللواء مصطفى النمر، الذي لم يكن متواجدا بالموكب المستهدف، حيث أعلنت الداخلية المصرية مقتل أحد أفرادها وإصابة 4 آخرين جراء انفجار بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

    وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحفي إنه "صباح السبت، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الأسكندرية أثناء مرور مدير أمن الأسكندرية مستقلا سيارته".

    وحسب المسؤول: "أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق، على الفور انتقلت الأجهزة لفحص الواقعة".

    انظر أيضا:

    مستشار محمد بن سلمان: ثلاثة محاور لمواجهة النزاع في اليمن (فيديو)
    ولي العهد السعودي: الخيارات في اليمن بين "سيئ وأسوأ"
    "أنصار الله" يصعدون من هجماتهم على الحدود السعودية مع اليمن
    خبير يمني: ننتظر ونعول على ما يمكن أن يقوم به المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن
    المبعوث الأممي إلى اليمن: لن نبدأ من الصفر
    الكلمات الدلالية:
    تفجيرات إرهابية في مصر, عمليات إرهابية, أخبار مصر, تنظيم داعش الإرهابي, الإسكندرية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في احتفالات بعيد نوروز في بشكيك، قيرغيزستان 21 مارس/ آذار 2018
    من انتهاء ربيع الانتخابات في روسيا إلى التقدم في تحرير الغوطة الشرقية في سوريا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    مقاتلة سو-27 الروسية
    مقاتلة "سو-27" الروسية: ملكة المناورة وعملية الاعتراض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك