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13:52 25 مارس/ آذار 2018
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    معرض الصناعات في سوريا

    سوريا على موعد مع أكبر معرض للصناعات الغذائية التصديرية بحضور مستوردين من 30 دولة

    © Sputnik. Nada Ajeeb
    العالم العربي
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    يستعد اتحاد المصدرين السوري وغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة أكبر معرض للصناعات الغذائية التصديرية "سيريا فود" في سوريا، خلال شهر أيار/مايو القادم.

    مشفى سوري
    © REUTERS/ BAZ RATNER
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    سبوتنيك. وسيقام المعرض في مدينة المعارض السورية الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي في الفترة ما بين 10 و 15 من شهر أيار/مايو، كما سيستضيف المعرض أكثر من 800 مستورد ورجل أعمال من 30 دولة بما فيها أوروبا، والدول المجاورة لسوريا.

    رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح أوضح لـ "سبوتنيك"، أن الصناعات الغذائية السورية رغم ما تتعرض له سوريا من ظروف مازالت تدخل إلى 90 دولة وصادرات القطاع الغذائي تساوي خمسة أضعاف القطاع النسيجي وهناك شركات سورية صادراتها الغذائية بلغت عشرات الملايين من الدولارات.

    محمد السواح
    © Sputnik. Nada Ajeeb
    محمد السواح

    وتتميز سوريا بامتلاكها منتجات زراعية عديدة مرغوبة عالمياً، وفق "السواح"، الذي أشار إلى ضرورة الترويج والتسويق لمنتجات هذا القطاع داخل وخارج سوريا.

    واعتبر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي بالغرفة طلال قلعه جي، أن المعرض سيكون فرصة مهمة للشركات السورية لتقديم أفضل ما لديها أمام الزوار من الدول الأخرى كون هذه الشركات تمثل سوريا في الأسواق الخارجية.

    وذكر "قلعه جي" أنها المرة الأولى التي يقام فيها معرض تخصصي في هذا الشأن في سوريا ولذلك سيشكل نهضة في مجال الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أنه سيتم اعتماد المعرض ليعقد بشكل سنوي ليكون معرضاً مصغراً عن معرض "كون فود" الدولي.

    يشار إلى أن المعرض يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع وفيه قاعتين للعرض إلى جانب ثلاث قاعات مخصصة للبيع المباشر للزوار.

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    الكلمات الدلالية:
    تسويق, دمشق, ترويج, استيراد, صادرات, شركات, معرض الصناعات الغذائية, وكالة سبوتنيك, محمد السواح, سوريا
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