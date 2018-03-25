سوريا على موعد مع أكبر معرض للصناعات الغذائية التصديرية بحضور مستوردين من 30 دولة

© REUTERS/ BAZ RATNER السرطان والإرهاب يقتلان مرضى الأورام في سوريا

سبوتنيك. وسيقام المعرض في مدينة المعارض السورية الواقعة على طريق مطار دمشق الدولي في الفترة ما بين 10 و 15 من شهر أيار/مايو، كما سيستضيف المعرض أكثر من 800 مستورد ورجل أعمال من 30 دولة بما فيها أوروبا، والدول المجاورة لسوريا.

رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح أوضح لـ "سبوتنيك"، أن الصناعات الغذائية السورية رغم ما تتعرض له سوريا من ظروف مازالت تدخل إلى 90 دولة وصادرات القطاع الغذائي تساوي خمسة أضعاف القطاع النسيجي وهناك شركات سورية صادراتها الغذائية بلغت عشرات الملايين من الدولارات.

© Sputnik. Nada Ajeeb محمد السواح

وتتميز سوريا بامتلاكها منتجات زراعية عديدة مرغوبة عالمياً، وفق "السواح"، الذي أشار إلى ضرورة الترويج والتسويق لمنتجات هذا القطاع داخل وخارج سوريا.

واعتبر عضو غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي بالغرفة طلال قلعه جي، أن المعرض سيكون فرصة مهمة للشركات السورية لتقديم أفضل ما لديها أمام الزوار من الدول الأخرى كون هذه الشركات تمثل سوريا في الأسواق الخارجية.

وذكر "قلعه جي" أنها المرة الأولى التي يقام فيها معرض تخصصي في هذا الشأن في سوريا ولذلك سيشكل نهضة في مجال الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أنه سيتم اعتماد المعرض ليعقد بشكل سنوي ليكون معرضاً مصغراً عن معرض "كون فود" الدولي.

يشار إلى أن المعرض يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع وفيه قاعتين للعرض إلى جانب ثلاث قاعات مخصصة للبيع المباشر للزوار.