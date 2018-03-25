(بالفيديو)... شبكة أنفاق للإرهابيين ومعمل لتصنيع القذائف في عين ترما بالغوطة الشرقية

خلال تمشيطها الأحياء المحررة من مخلفات الإرهاب، وبالتوازي مع تأمين الأهالي داخل منازلهم في البلدة، عثرت وحدات من الجيش العربي السوري على شبكة أنفاق في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية.

© Sputnik. Mohammad Maarouf الدفاع الروسية: خروج أكثر من 980 مسلحا عبر ممر عربين الإنساني في الغوطة الشرقية

وذكرت وكالة الأنباء السورية " سانا " أن وحدات الجيش قامت صباح اليوم الأحد بتمشيط الأحياء التي استعادت السيطرة عليها أمس حيث فككت العديد من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون قبل اندحارهم أمام تقدم الجيش في عملياته لتطهير الغوطة الشرقية من الإرهاب.

وأشارت "سانا" إلى العثور على معمل لتصنيع القذائف والعبوات الناسفة وشبكة أنفاق متفرعة تحت المنازل في البلدة حفرها الإرهابيون لاستخدامها في التنقل وتخزين الأسلحة والذخيرة.

وبينت أن الجيش يواصل تأمين الأهالي داخل منازلهم وتقديم المساعدات لهم في الأحياء التي حررها أمس من الإرهابيين.

وكانت وحدات الجيش السوري حررت أمس ما نسبته 60 بالمئة من أحياء بلدة عين ترما وواصلت تقدمها داخل البلدة مستخدمة في معاركها مع التنظيمات الإرهابية تكتيكات وأسلحة تتناسب والمناطق السكنية حفاظا على حياة المدنيين وممتلكاتهم، حسب "سانا".