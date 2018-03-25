50 حافلة تقل مسلحين متوقع خروجها اليوم عبر ممر عربين في الغوطة الشرقية

وتعتبر هذه الدفعة الثانية لليوم الثاني على التوالي، وسوف تتجمع 25 حافلة كما هو متوقع بانتظار تجمع الحافلات الأخرى للانطلاق بشكل جماعي إلى وجهتهم الأخيرة في إدلب.
مع العلم أن مجموع الحافلات التي ستنطلق سوية إلى إدلب قبل نهاية اليوم الأحد سيصل إلى 50 حافلة تحمل مسلحين وعائلاتهم ممن رفضوا تسوية أوضاعهم مع الدولة السورية، واختاروا الرحيل إلى إدلب التي تعتبر بدورها الوجهة الرئيسية للغالبية العظمى من المسلحين الذين غادروا مناطق النزاع مع الجيش السوري على الجغرافية السورية.
وعلى التوازي مع عمليات خروج المسلحين وعائلاتهم، يستمر خروج دفعات جديدة من المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين.
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