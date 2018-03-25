50 حافلة تقل مسلحين متوقع خروجها اليوم عبر ممر عربين في الغوطة الشرقية

قالت وسائل إعلام سورية متابعة لعملية خروج المسلحين من الغوطة الشرقية إن تلك المجموعات المسلحة تقوم بحرق مقراتها وذلك قبيل الخروج من البلدات التي تغادرها من الغوطة.

© Sputnik. Mohammad Maarouf الدفاع الروسية: خروج أكثر من 980 مسلحا عبر ممر عربين الإنساني في الغوطة الشرقية

وبحسب البث المباشر لقنوات رسمية سورية، 15 حافلة تقل 898 من المسلحين وعائلاتهم تستعد للخروج من ممر عربين في الغوطة الشرقية تمهيدا لنقلهم إلى إدلب.

وتعتبر هذه الدفعة الثانية لليوم الثاني على التوالي، وسوف تتجمع 25 حافلة كما هو متوقع بانتظار تجمع الحافلات الأخرى للانطلاق بشكل جماعي إلى وجهتهم الأخيرة في إدلب.

مع العلم أن مجموع الحافلات التي ستنطلق سوية إلى إدلب قبل نهاية اليوم الأحد سيصل إلى 50 حافلة تحمل مسلحين وعائلاتهم ممن رفضوا تسوية أوضاعهم مع الدولة السورية، واختاروا الرحيل إلى إدلب التي تعتبر بدورها الوجهة الرئيسية للغالبية العظمى من المسلحين الذين غادروا مناطق النزاع مع الجيش السوري على الجغرافية السورية.

وعلى التوازي مع عمليات خروج المسلحين وعائلاتهم، يستمر خروج دفعات جديدة من المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين.