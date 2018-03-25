صحيفة تكشف عن تقارب بين الرئاسة اليمنية والإمارات

وفيما لم تحدد هذه المصادر موعد الزيارة، وربطتها بموعد إنجاز التفاهمات حول عدة أمور تجري حاليا.
وكانت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، استعادت معسكرا استراتيجيا، من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية، أمس السبت.
وأضاف المصدر أن "السيطرة على المعسكر الفاصل بين محافظتي الجوف وصعدة، يكتسب أهمية استراتيجية كونه نقطة تجمع للمقاتلين الحوثيين وحشد لتعزيزاتهم من صعدة إلى الجوف وغيرها".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات ودولا أخرى، بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني هادي، ضد الحوثيين لاستعادة السيطرة على حكم البلاد.
وأسفر النزاع، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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