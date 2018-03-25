أعضاء "النواب" و"الأعلى للدولة" يجتمعون لتشكيل مجلس رئاسي في ليبيا

وذكر أن الاجتماعات تشير إلى تفاهم بشأن مقترح تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاث قيادات يتم التوافق عليها بين الأطراف الليبية.
"كما أن المجلس الأعلى للدولة يبذل كل جهده من أجل التوافق، وأن السيناريو الأفضل هو إجراء تعديلات على المجلس الرئاسي والإبقاء على ثلاثة فقط من أصل 9 يمثلون المجلس الحالي، وبعدها يشكل المجلس الرئاسي الحكومة".
كما أوضح معزب أن أحد المقترحات المقدمة من قبل مجلس الدولة هو أن يتم اختيار ثلاثة ممثلون للأقاليم الثلاثة بتوافق كلا منهم على ممثل له في الحكومة.
وتابع "الاجتماعات الحالية ستنتقل إلى اجتماعات رسمية بين الطرفين حال التوافق على رؤى متقاربة".
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