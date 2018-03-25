أعضاء "النواب" و"الأعلى للدولة" يجتمعون لتشكيل مجلس رئاسي في ليبيا

قال محمد معزب، نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن بعض الأعضاء من مجلسي الدولة والنواب يعقدون اجتماعات غبر رسمية لبحث تشكيل المجلس الرئاسي.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: نعمل على إجراء انتخابات نزيهة قبل نهاية 2018

وأضاف، في تصريحات لـ" سبوتنيك "، أن الاجتماعات التي تعقد خارج الإطار الرسمي خلال الأيام الحالية، جاءت بعد بوادر إيجابية من الجانبين للمضي قدما في عملية التوافق بشأن المخرجات السياسية، والانتقال إلى المراحل التالية من العملية السياسية في ليبيا.

وذكر أن الاجتماعات تشير إلى تفاهم بشأن مقترح تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاث قيادات يتم التوافق عليها بين الأطراف الليبية.

"كما أن المجلس الأعلى للدولة يبذل كل جهده من أجل التوافق، وأن السيناريو الأفضل هو إجراء تعديلات على المجلس الرئاسي والإبقاء على ثلاثة فقط من أصل 9 يمثلون المجلس الحالي، وبعدها يشكل المجلس الرئاسي الحكومة".

كما أوضح معزب أن أحد المقترحات المقدمة من قبل مجلس الدولة هو أن يتم اختيار ثلاثة ممثلون للأقاليم الثلاثة بتوافق كلا منهم على ممثل له في الحكومة.

وتابع "الاجتماعات الحالية ستنتقل إلى اجتماعات رسمية بين الطرفين حال التوافق على رؤى متقاربة".