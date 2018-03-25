ما هو "سجن التوبة" التابع لتنظيم جيش الإسلام في الغوطة الشرقية

"سجن التوبة"، اسم سجن تابع لتنظيم "جيش الإسلام" المتشدد في الغوطة الشرقية، لم يغب هذا الاسم عن بال آلاف الأمهات السوريات اللواتي ينتظرن اليوم وبفارغ الصبر إعلان الجهات المعنيّة بالحكومة السورية عن قائمة أسماء المخطوفين الذين سيحررون من سجون التنظيمات الإسلامية المتشددة، لعلَّ قلوبهم تهدأ وعيونهم تكحّل برؤية أبنائهم الذين غابوا عنهم لسنين طويلة.
سبوتنيك. الآلاف من المعتقلين المدنيين والعسكريين السوريين المخطوفين أُخذوا عُنوة إلى ما يسمى بـ"سجن التوبة" الواقع في دوما أكبر مدن وبلدات الغوطة الشرقية، "جيش الإسلام" اقتادهم قبل عدة سنين إلى هذا السجن، ولعلَّ آخر ما رآه ذوو المخطوفين تلك الصور والفيديوهات التي تظهرهم وهم قابعون داخل أقفاص حديدية موضوعة داخل سيارات تتجول في أنحاء دوما مشهّرة بهم، وأغلبهم من أهالي بلدة عدرا العمالية التي هاجمها جيش الإسلام قبل أعوام وخطف منها مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.
ويقول مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك" إن: "المعلومات المتوافرة عن "سجن التوبة" محدودة ولكن المؤكد أنه ليس مقراً أو تجمعاً واحداً من عدة أقبية بل هو عدة أماكن متفرقة و متعددة تنتشر في دوما، اتخذ منها متطرفو جيش الإسلام مكاناً لتعذيب المختطفين وإجبارهم على التوبة من الخطايا وهذا ما يتضح من اسمه ويوضح عقيدة الثورة السلمية التي ادعوها، أية خطيّة يمكن أن يرتكبها هؤلاء المخطوفون وأغلبهم من الأطفال؟".
وتابع المصدر الأمني السوري حديثه قائلاً إن: "سجن التوبة يضم أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة مخطوف بحسب المعلومات المتوافرة، والحسم العسكري للجيش السوري في دوما قد حُيّدَ بشكل كبير نظرا لوجود المخطوفين الذين يشكلون ورقة ضغط بيد جيش الإسلام والدولة السورية حريصة كل الحرص على حياتهم"، مشيراً إلى أن "جيش الإسلام يفاوض الجانب الروسي الضامن لاتفاقات الإجلاء ويريد الخروج كما باقي مسلحي التنظيمات المتشددة التي سبقته مثل حركة "أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" و"جبهة النصرة" الذين سلّموا المخطوفين الذين كانوا عندهم، لكن هذه المفاوضات مع جيش الإسلام تخضع لكثير من الاعتبارات التقنية وهي شاقة ومضنية وحساسة جداً نظراً لملف المخطوفين".
العملية العسكرية للجيش السوري في كل مناطق الغوطة بضفة وفي دوما بضفة أخرى لجهة وجود سجن التوبة وأعداد المخطوفين الكبيرة فيه حسب حديث المصدر الأمني ذاته، الذي أكد لـ"سبوتنيك" أنّ "الواقع العسكري الجديد الذي فرضه الجيش السوري في الغوطة الشرقية وحصاره لمدينة دوما بشكل كامل وضيّقَ الخيارات أمام جيش الإسلام و ليس أمامه سوى الاستسلام والخروج و تسليم المخطوفين مقابل حياة مسلحيه، فالدولة السورية تفاوض من موقع القوة وهي المنتصرة، وكل مخطوفي "سجن التوبة" سيعودون سالمين لذويهم الذين ينتظرونهم منذ سنوات".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)