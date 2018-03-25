الضغط الشعبي والخلافات بين المسلحين يسرعان في إنجاز اتفاق دوما في الغوطة

بخصوص الحديث عن المفاوضات الجارية حاليا بين الجانب الروسي من جهة وقادة ما يسمى "جيش الإسلام" في دوما بالغوطة الشرقية لمدينة دمشق، أكدت قناة "الميادين" أن اتفاق خروج المسلحين من هناك على وشك الإنجاز.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI التلفزيون السوري: جيش الإسلام في دوما يرفض إدلب ويريد التوجه إلى القلمون

ونقلا عن مصادر وصفتها "الميادين" بـ"الموثوقة والمطلعة"، تحدثت عن أن هناك معلومات تؤكد أن الاتفاق على وشك الإنجاز. مشيرة إلى أن هناك ضغط كبير يمارسه الأهالي في مدينة دوما الرافضين للمواجهة بين عناصر "جيش الإسلام" والجيش العربي السوري.

وذلك في الوقت الذي تستعر فيه الخلافات بين الجناح المتشدد لـ"جيش الإسلام" الذي يتزعمه شرعي التنظيم المدعو عوني كعكي، وهو لا يريد التسوية وإنما استمرار القتال والثبات في مواقعه في الوقت الذي دعا فيه كافة المسلحين للاستنفار والتحضر للمواجهة مع الجيش السوري.

وعلى المقلب الآخر في دوما، فإن هناك جناحا آخرا يريد التسوية مع الدولة السورية أو اختيار الرحيل عن دوما.

وتشير آخر المعلومات الميدانية الواردة على مختلف وسائل الإعلام، إلى أن مدينة دوما أصبحت شبه جزيرة معزولة، ولم يعد لدى المجموعات المسلحة فيها أي قدرة على الاستمرار بهذا الشكل بسبب الإنهاك والخلافات الشديدة بين متزعمي جيش الإسلام.