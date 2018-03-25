حافلات الدفعة الثانية من مسلحي جنوب الغوطة تتحضر للمغادرة إلى إدلب

بدأت صباح اليوم التحضيرات لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم في جوبر وعين ترما وزملكا وعربين في جنوب الغوطة الشرقية إلى إدلب.

© Sputnik. Mohammad Maarouf الدفاع الروسية: خروج أكثر من 980 مسلحا عبر ممر عربين الإنساني في الغوطة الشرقية

ولفتت وكالة الأنباء السورية " سانا " إلى أن الحافلات تدخل تباعا إلى أطراف بلدة عربين لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين إلى إدلب، وذلك في سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا الذي أنجز أمس الأول لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.

وأشارت "سانا" إلى أن 25 حافلة تقل 1699 من المسلحين وعائلاتهم خرجت من البلدات المقرر إخلاؤها من السلاح والمسلحين ووصلت إلى مكان تجمع الحافلات على أطراف ممر عربين تمهيدا لنقلهم إلى إدلب في وقت لاحق اليوم.