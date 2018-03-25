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16:11 25 مارس/ آذار 2018
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    أمير قطر

    سفير قطر: أمير قطر يصل موسكو اليوم في زيارة عمل تؤكد علاقات التعاون بين البلدين

    © REUTERS/ BEAWIHARTA
    العالم العربي
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    يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو، اليوم الأحد، على رأس وفد كبير يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين في زيارة عمل يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جملة من القضايا الإقليمية والتعاون المشترك بين البلدين.

    أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik. Aleksey Nikolskyi
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    موسكو-سبوتنيك. وقال سفير دولة قطر لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا على سؤال حول الملفات التي سيتطرق لها زعيما البلدين: "هي زيارة عمل وسوف يتطرق القادة إلى ملفات التعاون المشتركة في المجال الثنائي وفي تبادل الآراء والحديث حول الملفات الإقليمية مثل الملف السوري والملف اليمني وملفات أخرى على رأسها الملف الفلسطيني".

    وتابع قائلا: "هذه تعد الزيارة الثانية لصاحب السمو كزيارة عمل إلى موسكو منذ 2016 وسوف يتخللها في الشأن الثنائي حوار حول تطوير أفق التعاون الاقتصادي والسياحي والتنسيق في مجالات الطاقة، وأيضا دعم السنة الثقافية الروسية القطرية 2018".

    وأكد السفير العطية أن "الوفد مكون من نخبة من الوزراء والمسؤولين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزراء الطاقة، والثقافة، والمالية، ورئيس جهاز قطر للاستثمار ونخبة آخرين من المسؤولين".

    وأضاف العطية "من الطبيعي أن يبحث الزعيمان المجال العسكري، فكل المجالات ضمن قائمة البحث بين الزعيمين".

    هذا وتشهد العلاقات القطرية الروسية تطورا مستمرا في مختلف المجالات، وأعطت زيارة أمير دولة قطر إلى روسيا في العام 2016 واجتماعه مع الرئيس بوتين، دفعة قوية لتطوير العلاقات الثنائية، والتي بدأت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1988.

    وجدير بالذكر أن العام الحالي هو عام الثقافة القطري الروسي، وهو حدث تاريخي بامتياز، يعكس قوة العلاقات بين البلدين في مجالات عدة من بينها المجال الرياضي، إذ هناك تعاونا قائما بين اتحادي كرة القدم في كلا البلدين، باعتبار أن كل من روسيا وقطر تستضيفان نسختي

    كأس العالم للأعوام 2018 وعام 2022 على التوالي.

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    الكلمات الدلالية:
    علاقات سياسية, زيارة رسمية, علاقات دبلوماسية, تعاون اقتصادي, فلاديمير بوتين, أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, قطر
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