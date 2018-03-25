الجيش السوري يؤمن خروج 1092 مدنيا من الغوطة عبر ممر الوافدين منذ الصباح

أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري قامت بتأمين خروج 1092 مدنيا من الغوطة الشرقية عبر ممر الوافدين منذ صباح اليوم الأحد.

© Sputnik. yazan kalash الجيش السوري يؤمن خروج 6 آلاف مدني من الغوطة عبر ممر الوافدين

إلى ذلك خرج مئات المدنيين من أهالي غوطة دمشق الشرقية الذين تتخذهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية وذلك عبر الممر الإنساني المؤدي إلى مخيم الوافدين الذي افتتحه الجيش العربي السوري لتأمينهم ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية " سانا ".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ "سانا" بأن أكثر من 500 مدني من المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية خرجوا صباح اليوم عبر ممر الوافدين.

وذكرت مراسلة سانا من المخيم أن وحدات من الجيش العربي السوري استقبلت دفعات جديدة من أهالي القطاع الشمالي للغوطة الشرقية عبر الممر الآمن الهاربين من التنظيمات التكفيرية التي احتجزتهم وحاصرتهم في الغوطة الشرقية واتخذتهم دروعا بشرية.

ولفتت المراسلة إلى أن معظم المدنيين الخارجين من المعبر هم أطفال ونساء وشيوخ وبينهم بعض المرضى حيث استقبلهم رجال الجيش وقاموا بتأمينهم بالتعاون مع عناصر الفرق الطبية من مديرية صحة ريف دمشق.