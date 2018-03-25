رئيس الاستخبارات الإسرائيلية: لا ننوي محاربة لبنان والفجوة بيننا يمكن سدها

هاجم رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، إيران و"حزب الله" اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال رئيس الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة " يديعوت أحرونوت "، إن "إيران أطلقت سهما شيعيا أدى إلى انقسام المنطقة".

وتابع: "زادت إيران من سياستها العدوانية المتمثلة بتطوير الصواريخ ودعم الإرهاب، بعد توقيع الاتفاق النووي معها".

وذكر أنه "يجب على حماس أن تفهم أن التوجه نحو إيران لن يؤدي إلا إلى تفاقم حالتها".

واتهم هاليفي الحركة باستغلال سيطرتها على قطاع غزة "لإرسال من يقوم بأعمال شغب على امتداد السياج الأمني الفاصل"، مؤكدا أن إسرائيل ستعمل بحزم ضد كل من يحاول خرق سيادتها.

وأضاف "حزب الله مستمر في النمو بقوة تحت الوصاية الإيرانية"، مؤكدا أن إسرائيل ليس لديها نية لمحاربة لبنان.

وتابع "الفجوة بيننا صغيرة ويمكن سدها. وعلى لبنان أن يفكر في اقتصاده، وهو أحد أكبر الاقتصادات في المنطقة، وليس في مصالح إيران وحزب الله".