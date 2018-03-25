تدشين خط طيران عارض بين الأردن وبافوس القبرصية

يدشن الأردن خط طيران عارض بين العاصمة عمّان ومدينة بافوس القبرصية، يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون وفد اقتصادي من مدينة بافوس القبرصية على متن الرحلة الأولى القادمة من بافوس.

عمان- سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد "أعلن رئيس غرفة تجارة عمّان عيسى حيدر مراد عن تدشين خط طيران شارتر (عارض) بين العاصمة عمان ومدينة بافوس القبرصية، يوم الثلاثاء المقبل".

© REUTERS/ YIANNIS KOURTOGLOU رئيس بنما يزور الأردن لعقد مباحثات مع الملك عبد الله

وأكد مراد أن "وفدا اقتصاديا من مدينة بافوس القبرصية سيكون على متن الرحلة الأولى القادمة من هناك"، وأشار إلى أن "الخط سيسهم في تعزيز التعاون السياحي والتجاري بين البلدين وتسهيل حركة تنقل أصحاب الاعمال والمستثمرين".

ويعقد الوفد الاقتصادي العديد من اللقاءات مع مسؤولين رسميين بالإضافة لاجتماعات مع القطاعين التجاري والصناعي لبحث آليات تنمية علاقات البلدين التجارية والاستثمارية.

وحسب مراد فإن "تدشين خط الطيران يأتي في اطار تنفيذ خطة العمل التي وضعتها الغرفة بالشراكة مع عمدة مدينة بافوس القبرصية، فيدون فيدونوس وتوقيع اتفاقية التوأمة بين العاصمة عمان وبافوس لتعزيز علاقات البلدين تجاريا واستثماريا".

وتابع قائلاً أن "تدشين خط الطيران سيسهم كذلك بالترويج للمنتجات والخدمات الأردنية في قبرص لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وخاصة أن الأردن يملك العديد من المنتجات والسلع ذات جودة ومنافسة عالية ومواصفات فنية عالمية"، بالإضافة لما سبق فإن الخطة تتضمن أيضا تبادل زيارات الوفود الاقتصادية لمناقشة فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وترتبط العاصمة عمان وبافوس القبرصية باتفاقية توأمة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وتبادل المعلومات ومشاركة الخبرات في مجال تخطيط المدن والبنية التحتية.

وأوضح أن أرقام التجارة البينية بين الأردن وقبرص ما زالت أقل من الطموحات ما يتطلب العمل المشترك لزيادتها وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة، مشددا على مسؤولية القطاع الخاص بهذا الخصوص وزيادة مبادلات البلدين التجارية وإقامة شراكات استثمارية.

وتتركز الاستثمارات القبرصية في الأردن على قطاعات الاتصالات والمعلومات والإنشاءات ومواد البناء والخدمات والاستشارات، والكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة وتشمل التجارة الخارجية الأردنية مع قبرص المنتجات النباتية والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية ولدائن والأجهزة الدقيقة وأجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي ومواد نسيجية ومنتجات الخزف والزجاج.